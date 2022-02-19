İşte Abdullah Avcı'nın yeni planları!

Teknik direktör Abdullah Avcı izolasyona giren Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yerlerini Dorukhan-Ahmetcan ile dolduracak. Hamsik'in yokluğunda ise takımın beyni yine Bakasetas olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Abdullah Avcı'nın yeni planları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 09:56
Süper Lig'de cuma günü en zorlu deplasmanlardan birinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık ve iki Kovid 19 vakası nedeniyle tüm planlar altüst oldu.

Son ana kadar ideal 11'inden çok fazla değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ve Denswil'in izolasyonda olması, Marek Hamsik'in ise sakatlığını tam olarak atlatamaması nedeniyle zorunlu olarak rotasyona gidecek.

GENÇ AHMETCAN KAPLAN İLK 11'E GİRİYOR

Tecrübeli teknik adamın Denswil'in yokluğunda sağ stoperde 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ı görevlendirmesi bekleniyor.

Dorukhan Toköz ise Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda sağ bek mevkiinden orta sahaya geçecek. Bruno Peres de sağ beke geri dönecek.

Sol arka adalesinde ağrılar geçmeyen Marek Hamsik'in yokluğunda ise Avcı, tüm oyun planını Bakasetas'ın üstüne kuracak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.