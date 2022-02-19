İşte Abdullah Avcı'nın yeni planları!

Süper Lig'de cuma günü en zorlu deplasmanlardan birinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık ve iki Kovid 19 vakası nedeniyle tüm planlar altüst oldu.



Son ana kadar ideal 11'inden çok fazla değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ve Denswil'in izolasyonda olması, Marek Hamsik'in ise sakatlığını tam olarak atlatamaması nedeniyle zorunlu olarak rotasyona gidecek.



GENÇ AHMETCAN KAPLAN İLK 11'E GİRİYOR



Tecrübeli teknik adamın Denswil'in yokluğunda sağ stoperde 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ı görevlendirmesi bekleniyor.



Dorukhan Toköz ise Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda sağ bek mevkiinden orta sahaya geçecek. Bruno Peres de sağ beke geri dönecek.



Sol arka adalesinde ağrılar geçmeyen Marek Hamsik'in yokluğunda ise Avcı, tüm oyun planını Bakasetas'ın üstüne kuracak.





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