İşte Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları!

Trabzonspor'da Bjelica'nın yerine göre yeniden Abdullah Avcı geliyor. Bugün Trabzon'a geleceği öne sürülen Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları!
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11 Ekim 2023 11:50
Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona eriyor. Bordo-Mavili idareciler, Hırvat teknik adamın yerini Abdullah Avcı ile dolduruyor.

Bjelica'yla bağların resmen koparılmasının ardından Abdullah Avcı'nın açıklanması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI YARIN İDMANDA

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Abdullah Avcı bugün Trabzon'a geleceği ve yarın yapılacak idmanda tecrübeli teknik adamın takımın başında olacağı aktarıldı.

2 YILLIK KONTRAT İDDİASI

Yine haberde Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi geçildi.

OCAK AYI İÇİN TRANSFER RAPORUNU SUNDU

Abdullah Avcı'nın ara transer dönemi için Trabzonspor yönetimine raporunu sunduğu ve yapılacak takviyelerle takımı geliştireceği vurgulandı. Bu arada Başkan Ertuğrul Doğan'ın tüm yetkiyi Abdullah Avcı'ya vereceği haber detayında yer aldı. 

 
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