İşte Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları!

Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona eriyor. Bordo-Mavili idareciler, Hırvat teknik adamın yerini Abdullah Avcı ile dolduruyor.
Bjelica'yla bağların resmen koparılmasının ardından Abdullah Avcı'nın açıklanması bekleniyor.
ABDULLAH AVCI YARIN İDMANDA
Öte yandan Sabah'ın haberine göre Abdullah Avcı bugün Trabzon'a geleceği ve yarın yapılacak idmanda tecrübeli teknik adamın takımın başında olacağı aktarıldı.
2 YILLIK KONTRAT İDDİASI
Yine haberde Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi geçildi.
OCAK AYI İÇİN TRANSFER RAPORUNU SUNDU
Abdullah Avcı'nın ara transer dönemi için Trabzonspor yönetimine raporunu sunduğu ve yapılacak takviyelerle takımı geliştireceği vurgulandı. Bu arada Başkan Ertuğrul Doğan'ın tüm yetkiyi Abdullah Avcı'ya vereceği haber detayında yer aldı.
Bjelica'yla bağların resmen koparılmasının ardından Abdullah Avcı'nın açıklanması bekleniyor.
ABDULLAH AVCI YARIN İDMANDA
Öte yandan Sabah'ın haberine göre Abdullah Avcı bugün Trabzon'a geleceği ve yarın yapılacak idmanda tecrübeli teknik adamın takımın başında olacağı aktarıldı.
2 YILLIK KONTRAT İDDİASI
Yine haberde Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi geçildi.
OCAK AYI İÇİN TRANSFER RAPORUNU SUNDU
Abdullah Avcı'nın ara transer dönemi için Trabzonspor yönetimine raporunu sunduğu ve yapılacak takviyelerle takımı geliştireceği vurgulandı. Bu arada Başkan Ertuğrul Doğan'ın tüm yetkiyi Abdullah Avcı'ya vereceği haber detayında yer aldı.