İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız'ı yıkma planı!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik viraja girildi... Trabzonspor , gruptaki 5. maçında yarın gece Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. BordoMavililer kazanması durumunda üst turun kapısını aralayacak.Teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, ekibiyle birlikte Kızılyıldız'ı en ince ayrıntısına kadar analiz etti. Tecrübeli çalıştırıcı, stratejisini belirledi. Kızılyıldız'da Kangwa, Sanogo ve Nikolic gibi orta saha oyuncularının sakat olduğunu gözönünde bulunduran Avcı, merkezde maçın hakimi olmak istiyor.Orta sahada üstünlük kurup, rakibi kenarlara yönlendirmeyi hedefleyen Fırtına'nın hocası, Sırp ekibinin savunma zaaflarından yararlanmayı planlıyor.Kızılyıldız'ın geçişlerde arkada bıraktığı boşlukları hızlı oyuncularıyla cezalandırmak isteyen Avcı, Trezeguet'yi kilit adam olarak belirledi. Mısırlı yıldız, Akyazı'da oynanan ilk maçta da 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. 90 dakika boyunca öğrencilerinden tam konsantrasyon isteyen Abdullah hoca, kesinlikle oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini söyledi.Pazar günü yapılan antrenmanda sağ kolundan sakatlanan Abdülkadir Ömür, dünkü çalışmada yer aldı. Yapılan kontrollerde ciddi bir sıkıntıya rastlanmazken, genç yıldız Kızılyıldız kafilesinde olacak. Beşiktaş deplasmanında sol el serçe parmağı kırılan ve özel bandajla idmanlara katılan Abdülkadir'in, Sırbistan'da yedek kulübesinde mücadeleye başlaması bekleniyor. Öte yandan deplasmandaki Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez, cezası nedeniyle yarın oynamayacak.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız karşısında sahaya süreceği 11'i henüz tam olarak netleştirmedi. Orta sahada Hamsik, Gbamin, Bakasetas üçlüsünün görev alması kesin gibi gözüküyor. Geri dörtlüde Bartra, Eren ve Larsen'in yeri garanti. Sol stoperde Vitor Hugo'nun mu yoksa Denswil'in mi oynayacağı belli değil. Hücum hattında ise Umut Bozok ve Trezeguet 11'de başlayacak. Maxi Gomez kırmızı kart cezalısı. Kanattaki son formaya 3 aday var; Djaniny, Bardhi ve Yusuf Yazıcı. Bu üçlü arasında Djaniny bir adım önde.Karadeniz ekibinin yarın TSİ 22.00'de Kızılyıldız'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına Joao Pinheiro atandı. Portekizli hakemin yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. BordoMavililer, Akyazı'daki Monaco galibiyetinin ardından deplasmanda Kızılyıldız'ı devirip, H Grubu'nda puanını 9'a yükseltmek istiyor. Gecenin diğer maçında 9 puanlı lider Ferencvaros ile 6 puanlı Monaco kozlarını paylaşacak.