İşte Abdullah Avcı'nın büyük maç karnesi!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadığı 15 karşılaşmada; 6 galibiyet, 6 beraberlik elde etti, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Abdullah Avcı'nın büyük maç karnesi!
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19 Ocak 2024 12:50
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu.

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, sadece 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

Bu sezonki büyük maçlar

Trabzonspor, bu sezon 4. büyük karşılaşmasına Galatasaray önünde çıkacak.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmaların sadece Fenerbahçe maçını Abdullah Avcı yönetiminde oynadı. Bordo-mavililer, bu maçta 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:


Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3



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