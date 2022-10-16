"İŞİ SIKI TUTACAĞIZ"

"SONUNA KADAR SAVAŞIN, RAHAT OLUN"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, dev maç öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.Futbolcuları ile toplantı gerçekleştiren Avcı'nın, "Monaco karşısında şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Bir an olsun oyun disiplininden kopmadınız. Artık bu defter kapandı ve önümüzde çok önemli Beşiktaş sınavı var. Yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Size güveniyorum. İşi sıkı tutarak, devam edeceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok" dedi.Avcı, bir yandan da futbolcularını rahatlatmak istiyor. Deneyimi teknik adam, 90 dakika mücadele etmeleri mesajını ise şu sözlerle verdi:"Monaco maçında gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bu geçmişte kaldı. Biz geçmişe değil geleceği bakacağız. O galibiyetin daha da anlamlı daha da keyifli olması için Beşiktaş'ı da mağlup etmemiz gerekiyor. Birlikte oynadığımızda, birbirimiz için mücadele ettiğimiz de neler yapabileceğimizi gösterdik ve bunun devam etmesi bizim elimizde. Rakibimize değil kendimize bakacağız. Tabii ki kendi oyun planımızla sahada olacağız. Yine aynı şekilde saha içinde birbirinize yardım edin. Sonuna kadar savaşın ve rahat olun. Biz istediklerimizi yaptıktan sonra kazanacağımızı biliyoruz."