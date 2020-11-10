İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının beklenildiğinden iyi çıkması sonucu gelişmeler de belli oldu

Haber; Sabah
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İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi
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10 Kasım 2020 10:07
Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve MR sonucuna göre esneme meydana geldiği tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.

Oyuncunun milli aradan sonraki ilk maça yetiştirilmesine çalışılacak. Sakatlandığında ameliyat olduğu dizinde şiddetli ağrı hisseden ve oldukça korkan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının beklenildiğinden iyi çıkması sonucu oyuncu rahat bir nefes aldı.

Tedaviye olumlu yanıt vermesi durumunda 10 gün içerisinde takımla antrenman yapabilecek seviyeye gelebileceği öğrenildi.  



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