At yarışlarında 84. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı "Final Dance" isimli safkan kazandı.



9 AT KATILDI



75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 9 at katıldı.



FINAL DANCE İLK SIRADA BİTİRDİ



1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Final Dance, 2.30.06'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.



FINAL DANCE SAHİBİNE KAÇ PARA ÖDÜL KAZANDIRDI?



Yarışta ikinciliği Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Burgas", üçüncülüğü ise jokeyliğini Ahmet Çelik'in üstlendiği "Zala Bey" elde etti.



Koşuyu birinci bitiren "Final Dance", sahibi Nimet Tarif Kurtel'e 1 milyon 200 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 3 milyon 18 bin 750 lira para ödülü dağıtıldı.





