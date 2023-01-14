İşte 2023 Dakar Rallisi'nde 13. etabı zirvede tamamlayanlar!

2023 Dakar Rallisi'nin 13. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 13. etabı, Shaybah petrol sahası ile Hüfuf şehri arasındaki 154 kilometrelik parkurda yapıldı.



Bahreyn Raid takımından Loeb, 2 saat 26 dakika 17 saniyelik derecesiyle üst üste 6'ncı, Dakar Rallisi'ndeki 23. etap zaferini yaşadı.



Katarlı Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), Fransız pilotun 5 dakika 28 saniye arkasında 2'nci, İsveçli Mattias Ekström (Audi) ise liderin 6 dakika 31 saniye gerisinde 3. oldu.



Dakar Rallisi'ni geçen yıl dahil 4 defa kazanan Al-Attiyah, genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah ile Loeb arasında 1 saat 21 dakika 42 saniyelik fark bulunuyor.



Price, zirvedeki yerini korudu



Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory pilotu Arjantinli Kevin Benavides, etabı 2 saat 21 dakika 47 saniyeyle ilk sırada tamamladı.



Arjantinli pilotu, Güney Afrikalı Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) 27 saniye, kardeşi Luciano Benavides (Husqvarna) 57 saniye geriden takip etti.



İki şampiyonluğu bulunan Avustralyalı Toby Price, Kevin Benavides'in 12 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.



Yarışın 14. ve son etabı, yarın Hüfuf ile Dammam kentleri arasındaki 136 kilometrelik parkurda düzenlenecek.





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