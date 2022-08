İşte 19 takımın Süper Lig geçmişi

Süper Lig'in 5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu öncesindeki 64 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.



1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.



Bu sezon ligde yer alacak 19 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:



Galatasaray



Kuruluş yılı: 1905



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Dursun Özbek



Teknik direktör: Okan Buruk



Stadı: Nef (52 bin 223)



Sezon: 65. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)



En kötü derecesi: 13.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)



Fenerbahçe



Kuruluş yılı: 1907



Renkleri: Sarı-lacivert



Kulüp başkanı: Ali Koç



Teknik direktör: Jorge Jesus



Stadı: Ülker (47 bin 834)



Sezon: 65. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)



En kötü derecesi: 10.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)



Beşiktaş



Kuruluş yılı: 1903



Renkleri: Siyah-beyaz



Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi



Teknik direktör: Valerien İsmael



Stadı: Vodafone Park (42 bin 590)



Sezon: 65. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)



En kötü derecesi: 11. (2 kez)



En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)



En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)



Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.



MKE Ankaragücü



Kuruluş: 1910



Renkleri: Sarı-lacivert



Kulüp başkan: Faruk Koca



Teknik direktör: Mustafa Dalcı



Stadı: Eryaman (20 bin 560)



Sezon: 53. sezonu



En iyi derecesi: 4. (4 kez)



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)



En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.



Trabzonspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Bordo-mavi



Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu



Teknik direktör: Abdullah Avcı



Stadı: Medical Park (40 bin 782)



Sezon: 49. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)



En kötü derecesi: 14.



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)



En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)



Antalyaspor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Aziz Çetin



Teknik direktör: Nuri Şahin



Stadı: Antalya (32 bin 537)



Sezon: 27. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)



En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)



Kayserispor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı



Teknik direktör: Çağdaş Atan



Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)



Sezon: 27. sezonu



En iyi derecesi: 5. (4 kez)



En kötü derecesi: 6 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.



İstanbulspor



Kuruluş yılı: 1926



Renkleri: Sarı-siyah



Kulüp başkanı: Ecmel Faik Sarıalioğlu



Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz



Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 488)



Sezon: 24. sezonu



En iyi derecesi: 4.



En kötü derecesi: 3 kez düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adanaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 6-3 (Vanspor)



Konyaspor



Kuruluş yılı: 1922



Renkleri: Yeşil-beyaz



Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen



Teknik direktör: İlhan Palut



Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)



Sezon: 22. sezonu



En iyi derecesi: 3. (İki kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)



En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)



Adana Demirspor



Kuruluş yılı: 1940



Renkleri: Mavi-lacivert



Kulüp başkanı: Murat Sancak



Teknik direktör: Vincenzo Montella



Stadı: Yeni Adana (33 bin)



Sezon: 19. sezonu



En iyi derecesi: 6.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)



En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)



En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)



Kasımpaşa



Kuruluş yılı: 1921



Renkleri: Lacivert-beyaz



Kulüp başkanı: Turgay Ciner



Teknik direktör: Sami Uğurlu



Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)



Sezon: 19. sezonu



En iyi derecesi: 6. (2 kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)



En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)



Sivasspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz



Teknik direktör: Rıza Çalımbay



Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)



Sezon: 17. sezonu



En iyi derecesi: 2.



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)



En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)



İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Kuruluş yılı: 1990/2014



Renkleri: Turuncu-lacivert



Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ



Teknik direktör: Emre Belözoğlu



Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)



Sezon: 15. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)



En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)



Fatih Karagümrük



Kuruluş yılı: 1926



Renkleri: Kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Süleyman Hurma



Teknik direktör: Andrea Pirlo



Stadı: Atatürk Olimpiyat (74 bin 753)



Sezon: 9. sezonu



En iyi derecesi: 8. (3 kez)



En kötü derecesi: 2 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)



En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa)



Giresunspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Yeşil-beyaz



Kulüp başkanı: Hakan Karaahmet



Teknik direktör: Hakan Keleş



Stadı: Çotanak Spor Kompleksi (21 bin 500)



Sezon: 8. sezonu



En iyi derecesi: 6.



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 4-0 (Beşiktaş)



En farklı skorlu yenilgileri: 6-2 (Eskişehirspor), 5-1 (Göztepe, Altay), 4-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 2-6 (Eskişehirspor)



Alanyaspor



Kuruluş yılı: 1948



Renkleri: Turuncu-yeşil



Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu



Teknik direktör: Francesco Farioli



Stadı: Alanya Oba (10 bin 128)



Sezon: 7. sezonu



En iyi derecesi: 5. (2 kez)



En kötü derecesi: 12. (2 kez)



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 6-2 (Yeni Malatyaspor)



Gaziantep FK



Kuruluş yılı: 1988



Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Cevdet Akınal



Teknik direktör: Erol Bulut



Stadı: Kalyon (33 bin 502)



Sezon: 4. sezonu



En iyi derecesi: 8.



En kötü derecesi: 15.



En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor-2 kez), 4-0 (Kasımpaşa)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)



Hatayspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Bordo-beyaz



Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan



Teknik direktör: Serkan Özbalta



Stadı: Yeni Hatay (25 bin)



Sezon: 3. sezonu



En iyi derecesi: 6.



En kötü derecesi: 12.



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)



En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)



Ümraniyespor



Kuruluş yılı: 1938



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Tarık Aksar



Teknik direktör: Recep Uçar



Stadı: Ümraniye Belediyesi Şehir (3 bin 513)



Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek