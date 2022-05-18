İşte 1. Lig'de son haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cuma:
17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Can Cengiz
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cihan Aydın
20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Mehmet Türkmen
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: Gürcan Hasova
19.00 Kocaelispor-Adanaspor: Murat Erdoğan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cuma:
17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Can Cengiz
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cihan Aydın
20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Mehmet Türkmen
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: Gürcan Hasova
19.00 Kocaelispor-Adanaspor: Murat Erdoğan
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