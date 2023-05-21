İşte 1. Lig'de sezonun puan durumu

O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 36 23 9 4 70 26 44 78 2.ÇAYKUR RİZESPOR 36 18 14 4 64 35 29 68 3.PENDİKSPOR 36 19 10 7 65 36 29 67 4.BODRUMSPOR 36 18 8 10 55 34 21 62 5.SAKARYASPOR 36 20 2 14 59 47 12 62 6.EYÜPSPOR 36 18 8 10 40 30 10 62 7.GÖZTEPE 36 17 9 10 45 31 14 60 8.MANİSA FK 36 15 11 10 53 47 6 56 9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 36 16 8 12 59 47 12 56 10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 36 15 10 11 55 58 -3 55 11.DYOREX BOLUSPOR 36 14 10 12 44 46 -2 52 12.ALTAY 36 11 10 15 45 48 -3 40 13.ERZURUMSPOR FK 36 11 9 16 43 48 -5 39 14.TUZLASPOR 36 11 5 20 42 52 -10 38 15.GENÇLERBİRLİĞİ 36 10 8 18 46 55 -9 38 16.ALTINORDU 36 9 8 19 41 57 -16 35 17.ADANASPOR 36 6 7 23 32 76 -44 25 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 36 7 5 24 35 67 -32 23 19.YENİ MALATYASPOR 36 4 7 25 22 81 -59 16

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 38. hafta müsabakalarıyla sona erdi.Yılport Samsunspor'un daha önce çıkmayı garantilediği Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor oldu.İkinci sıra için iddiasını son haftaya taşıyan Pendikspor, deplasmanda Manisa FK'yi 5-1 yenmesine rağmen 67 puanla üçüncü sırada yer aldı. İstanbul ekibi, Süper Lig'e yükselebilmek için play-off finali oynayacak.Play-off'ta Süper Lig'e yükselebilme mücadelesi verecek son takım ise ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Eyüpspor oldu.Ligde son hafta maçlarının ardından play-off çeyrek final eşleşmeleri de belirlendi. Çeyrek finalde Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor karşılaşacak. Eşleşmelerde üstünlük kuran taraflar, play-off yarı finalinde birbirlerine rakip olacak. Yarı finali geçen ekip, finalde Pendikspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.1. Lig'de Altaş Denizlispor'un ardından TFF 2. Lig'e düşen son ekip ise Altınordu oldu.Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Altay-Tuzlaspor: 3-1Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 1-1Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: 2-0Çaykur Rizespor-Altınordu: 0-0Manisa FK-Pendikspor: 1-5Bodrumspor-Göztepe: 1-1Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.