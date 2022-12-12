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İşte 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Lig'de puan durumu
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12 Aralık 2022 23:34
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftayı bay geçen 37 puanlı Eyüpspor, en yakın takipçileri Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Ankara Keçiörengücü'nün 8 puan önünde ilk sıradaki yerini korudu.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 1-0

Altaş Denizlispor-Altay: 2-1

Göztepe-Manisa FK: 1-0

Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-2

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-2

Altınordu-Bodrumspor: 0-2

Pendikspor-Sakaryaspor: 3-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR 16 11 4 1 24 9 15 37
2.PENDİKSPOR 16 8 5 3 24 11 13 29
3.ÇAYKUR RİZESPOR 16 7 8 1 23 11 12 29
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 16 8 5 3 27 19 8 29
5.YILPORT SAMSUNSPOR 16 7 7 2 26 14 12 28
6.BODRUMSPOR 16 8 4 4 27 17 10 28
7.DYOREX BOLUSPOR 16 7 5 4 17 15 2 26
8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 16 6 7 3 21 21 0 25
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 16 6 6 4 22 21 1 24
10.SAKARYASPOR 17 7 1 9 26 28 -2 22
11.ALTAY 16 5 6 5 18 16 2 21
12.GÖZTEPE 15 6 3 6 15 14 1 21
13.ADANASPOR 16 4 6 6 24 25 -1 18
14.ERZURUMSPOR FK 16 4 5 7 17 24 -7 17
15.TUZLASPOR 16 4 4 8 17 22 -5 16
16.YENİ MALATYASPOR 16 2 6 8 15 25 -10 12
17.ALTINORDU 16 3 3 10 14 29 -15 12
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 16 2 3 11 12 32 -20 9
19.GENÇLERBİRLİĞİ 16 1 4 11 15 31 -16 7
18. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

16 Aralık Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

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