İşte 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
Haftayı bay geçen 37 puanlı Eyüpspor, en yakın takipçileri Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Ankara Keçiörengücü'nün 8 puan önünde ilk sıradaki yerini korudu.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 1-0
Altaş Denizlispor-Altay: 2-1
Göztepe-Manisa FK: 1-0
Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-2
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-2
Altınordu-Bodrumspor: 0-2
Pendikspor-Sakaryaspor: 3-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
18. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:
16 Aralık Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)
18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
Haftanın kapanış maçında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
Haftayı bay geçen 37 puanlı Eyüpspor, en yakın takipçileri Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Ankara Keçiörengücü'nün 8 puan önünde ilk sıradaki yerini korudu.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 1-0
Altaş Denizlispor-Altay: 2-1
Göztepe-Manisa FK: 1-0
Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-2
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-2
Altınordu-Bodrumspor: 0-2
Pendikspor-Sakaryaspor: 3-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|16
|11
|4
|1
|24
|9
|15
|37
|2.PENDİKSPOR
|16
|8
|5
|3
|24
|11
|13
|29
|3.ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|7
|8
|1
|23
|11
|12
|29
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|8
|5
|3
|27
|19
|8
|29
|5.YILPORT SAMSUNSPOR
|16
|7
|7
|2
|26
|14
|12
|28
|6.BODRUMSPOR
|16
|8
|4
|4
|27
|17
|10
|28
|7.DYOREX BOLUSPOR
|16
|7
|5
|4
|17
|15
|2
|26
|8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|16
|6
|7
|3
|21
|21
|0
|25
|9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|16
|6
|6
|4
|22
|21
|1
|24
|10.SAKARYASPOR
|17
|7
|1
|9
|26
|28
|-2
|22
|11.ALTAY
|16
|5
|6
|5
|18
|16
|2
|21
|12.GÖZTEPE
|15
|6
|3
|6
|15
|14
|1
|21
|13.ADANASPOR
|16
|4
|6
|6
|24
|25
|-1
|18
|14.ERZURUMSPOR FK
|16
|4
|5
|7
|17
|24
|-7
|17
|15.TUZLASPOR
|16
|4
|4
|8
|17
|22
|-5
|16
|16.YENİ MALATYASPOR
|16
|2
|6
|8
|15
|25
|-10
|12
|17.ALTINORDU
|16
|3
|3
|10
|14
|29
|-15
|12
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|16
|2
|3
|11
|12
|32
|-20
|9
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|1
|4
|11
|15
|31
|-16
|7
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:
16 Aralık Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)
18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ