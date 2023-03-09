İşte 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, Yılport Samsunspor da Sakaryaspor'u yine rakip sahada aynı skorla mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Eyüpspor 50 puanla liderliğini devam ettirdi, Samsunspor ise 48 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Pendikspor-Tuzlaspor: 3-2
Altınordu-Göztepe: 0-1
Manisa FK-Bodrumspor: 2-1
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 0-0
Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: 0-1
Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: 0-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.
26. haftanın programı
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)
12 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni 19 Mayıs)
Haftanın kapanış maçlarında Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, Yılport Samsunspor da Sakaryaspor'u yine rakip sahada aynı skorla mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Eyüpspor 50 puanla liderliğini devam ettirdi, Samsunspor ise 48 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Pendikspor-Tuzlaspor: 3-2
Altınordu-Göztepe: 0-1
Manisa FK-Bodrumspor: 2-1
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 0-0
Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: 0-1
Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: 0-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|24
|15
|5
|4
|33
|17
|16
|50
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|13
|9
|2
|40
|19
|21
|48
|3.PENDİKSPOR FUTBOL
|24
|12
|7
|5
|37
|19
|18
|43
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|12
|7
|5
|37
|27
|10
|43
|5.BODRUMSPOR
|24
|12
|5
|7
|37
|24
|13
|41
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|10
|10
|3
|35
|18
|17
|40
|7.SAKARYASPOR
|24
|13
|1
|10
|37
|33
|4
|40
|8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|23
|9
|9
|5
|31
|27
|4
|36
|9.DYOREX BOLUSPOR
|23
|9
|8
|6
|27
|27
|0
|35
|10.GÖZTEPE
|24
|10
|4
|10
|23
|22
|1
|34
|11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|23
|9
|7
|7
|34
|35
|-1
|34
|12.ADANASPOR
|24
|6
|7
|11
|32
|40
|-8
|25
|13.TUZLASPOR
|24
|7
|4
|13
|29
|37
|-8
|25
|14.ALTAY
|24
|6
|7
|11
|26
|33
|-7
|22
|15.ERZURUMSPOR FK
|23
|5
|6
|12
|23
|35
|-12
|18
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|4
|5
|15
|26
|42
|-16
|17
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|24
|5
|5
|14
|24
|41
|-17
|17
|18.ALTINORDU
|23
|4
|5
|14
|20
|38
|-18
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|24
|4
|7
|13
|22
|45
|-23
|16
26. haftanın programı
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)
12 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni 19 Mayıs)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ