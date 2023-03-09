İşte 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Lig'de puan durumu
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09 Mart 2023 23:28
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, Yılport Samsunspor da Sakaryaspor'u yine rakip sahada aynı skorla mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Eyüpspor 50 puanla liderliğini devam ettirdi, Samsunspor ise 48 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Pendikspor-Tuzlaspor: 3-2

Altınordu-Göztepe: 0-1

Manisa FK-Bodrumspor: 2-1

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 0-0

Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: 0-1

Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Puan durumu

Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:


  O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR 24 15 5 4 33 17 16 50
2.YILPORT SAMSUNSPOR 24 13 9 2 40 19 21 48
3.PENDİKSPOR FUTBOL 24 12 7 5 37 19 18 43
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 24 12 7 5 37 27 10 43
5.BODRUMSPOR 24 12 5 7 37 24 13 41
6.ÇAYKUR RİZESPOR 23 10 10 3 35 18 17 40
7.SAKARYASPOR 24 13 1 10 37 33 4 40
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 23 9 9 5 31 27 4 36
9.DYOREX BOLUSPOR 23 9 8 6 27 27 0 35
10.GÖZTEPE 24 10 4 10 23 22 1 34
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 23 9 7 7 34 35 -1 34
12.ADANASPOR 24 6 7 11 32 40 -8 25
13.TUZLASPOR 24 7 4 13 29 37 -8 25
14.ALTAY 24 6 7 11 26 33 -7 22
15.ERZURUMSPOR FK 23 5 6 12 23 35 -12 18
16.GENÇLERBİRLİĞİ 24 4 5 15 26 42 -16 17
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR 24 5 5 14 24 41 -17 17
18.ALTINORDU 23 4 5 14 20 38 -18 17
19.YENİ MALATYASPOR 24 4 7 13 22 45 -23 16
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.

26. haftanın programı

11 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni 19 Mayıs)

 

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