Fenerbahçe, puan tablosunda olmasa da birçok istatistikte zirvede yer aldı.Jorge Jesus'un ekibi, lige hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla başlamıştı. Fenerbahçe , kendi taraftarı önünde Ümraniye'den bir puanı 90+2'de bulduğu golle almış ve 3-3 berabere kalmıştı. Ancak önceki akşam Kasımpaşa karşısında gelen 6-0'lık galibiyet, tüm camiaya büyük moral verdi. Sarı-Lacivertliler ilk 2 haftada 4 puan topladı. Jesus'un öğrencileri puan tablosunda 3. sırada yer alsa da birçok istatistikte zirveye çıktı. Fenerbahçe, 9 kez ağları sarsarak ligin en skorer ekibi oldu.Sarı-Lacivertliler ayrıca en fazla net gol pozisyonu yakalayan (13), en çok gol beklentisi üreten (5.6 xG), en fazla şut çeken (41), en çok topa sahip olan (Yüzde 63), en çok ikili mücadele (yüzde 60) ve en fazla hava topu kazanan (Yüzde 66.7) takım konumunda.