İstatistikler, 'Şampiyon Galatasaray' diyor!

Galatasaray evinde Başakşehir'i yendi, Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u yenemedi, ligin tüm dengeleri değişti.
25. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Sarı-kırmızılılarda şimdiden şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı, sarı-lacivertlilerde ise moraller bozulmuş durumda.
YÜZDE 80'LİK İSTATİSTİK
Geride kalan sezonlardaki istatistiklere bakıldığında ise Galatasaray'daki şampiyonluk heyecanının boşuna olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Cim Bom'un mevcut tabloda yüzde 80 gibi çok yüksek bir şampiyonluk ortalaması söz konusu.
1959'dan bu yana ligde son 13 haftaya tam 20 kez lider olarak giren Galatasaray, bunların 16'sını şampiyon tamamlamayı başardı. Kalan 4 sezonun 3'ü 2. sırada, 1 tanesi de 3. sırada sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin 13 haftalık son virajda zirveyi kaptırdığı; 1974-1975 (2.), 1985-1986 (2.), 2009-2010 (3.) ve 2020-2021 (2.) sezonlarıydı. Aslan'ın hedefi, bu sezonki bu müthiş istatistik tablosuna bir şampiyonluk daha ekleyebilmek.
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25. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Sarı-kırmızılılarda şimdiden şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı, sarı-lacivertlilerde ise moraller bozulmuş durumda.
YÜZDE 80'LİK İSTATİSTİK
Geride kalan sezonlardaki istatistiklere bakıldığında ise Galatasaray'daki şampiyonluk heyecanının boşuna olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Cim Bom'un mevcut tabloda yüzde 80 gibi çok yüksek bir şampiyonluk ortalaması söz konusu.
1959'dan bu yana ligde son 13 haftaya tam 20 kez lider olarak giren Galatasaray, bunların 16'sını şampiyon tamamlamayı başardı. Kalan 4 sezonun 3'ü 2. sırada, 1 tanesi de 3. sırada sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin 13 haftalık son virajda zirveyi kaptırdığı; 1974-1975 (2.), 1985-1986 (2.), 2009-2010 (3.) ve 2020-2021 (2.) sezonlarıydı. Aslan'ın hedefi, bu sezonki bu müthiş istatistik tablosuna bir şampiyonluk daha ekleyebilmek.
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