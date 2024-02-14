İstatistikler, "Şampiyon Galatasaray" diyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alan Galatasaray'da şampiyonluk ateşi yavaş yavaş yanmaya başladı. İstatistikler de Aslan'daki bu heyecanı destekliyor, rakamlar "Galatasaray, yüzde 80 şampiyon!" diyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstatistikler, 'Şampiyon Galatasaray' diyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2024 09:16
Son güncelleme 14 Şubat 2024 09:19
Galatasaray evinde Başakşehir'i yendi, Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u yenemedi, ligin tüm dengeleri değişti.

25. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Sarı-kırmızılılarda şimdiden şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı, sarı-lacivertlilerde ise moraller bozulmuş durumda.

YÜZDE 80'LİK İSTATİSTİK

Geride kalan sezonlardaki istatistiklere bakıldığında ise Galatasaray'daki şampiyonluk heyecanının boşuna olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Cim Bom'un mevcut tabloda yüzde 80 gibi çok yüksek bir şampiyonluk ortalaması söz konusu.

1959'dan bu yana ligde son 13 haftaya tam 20 kez lider olarak giren Galatasaray, bunların 16'sını şampiyon tamamlamayı başardı. Kalan 4 sezonun 3'ü 2. sırada, 1 tanesi de 3. sırada sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin 13 haftalık son virajda zirveyi kaptırdığı; 1974-1975 (2.), 1985-1986 (2.), 2009-2010 (3.) ve 2020-2021 (2.) sezonlarıydı. Aslan'ın hedefi, bu sezonki bu müthiş istatistik tablosuna bir şampiyonluk daha ekleyebilmek.

%%EMBEDVIDEO_77658%

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery