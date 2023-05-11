İstatistikler: "Galatasaray yüzde 100 şampiyon"

Galatasaray, 3 puanlı sistemde son 5 haftaya önde girdiği 10 sezonun tamamında şampiyon oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İstatistikler: 'Galatasaray yüzde 100 şampiyon'
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11 Mayıs 2023 10:15
Ligin en kritik haftalarından birinde, güçlü rakibi Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, bitime 5 hafta kala en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la puan farkını 5'e çıkardı.

Matematiksel olarak son virajda 3 takımın da hâlâ şampiyonluk şansı var ve heyecan devam ediyor. Ancak geçmişe bakıldığında, lig tarihi hiç de öyle demiyor.

10 SEZONUN TAMAMINDA KUPAYI KALDIRAN TARAF

Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den beri; son 5 haftalara 5 puanlık fark bir yana, puan puana ya da birkaç puan farkla lider girdiği '10 sezonun tamamında' şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.

Hatta son 5 haftaya averajla, 2 veya 3 puan farkla 2. sırada girdiği 5 sezonda da şampiyon olmayı başardı.

Üstelik en az 5 puan farkla lider girilen bu sezonların üçünde Okan Buruk da futbolcu olarak yer almıştı. 

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