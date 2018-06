Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un golcü oyuncusu İbrahim Halil Çolak, son 7 maçlarının 5'ini kazanarak çıkışa geçmelerinin sürpriz olmadığını söyledi.Kulüp tesislerinde basına açıklamada bulunan İbrahim Halil, "İkinci yarıdaki çıkışımız sürpriz değil. Takımdaki oyuncular birbirini iyi tanıyor. 2. Lig'den geldiğimiz ve 1. Lig'deki ilk senemiz olduğu için herkes şaşırıyor ama bu çıkış bizim için normal. Kadromuzdaki genç oyuncularla bu çıkışı yakalamamız da önemliydi. İnşallah devamı gelir." dedi.Play-off potasında yer alan İstanbulspor'un hedefinin Süper Lig olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz Süper Lig. Alt sıralardan koptuk, şimdiki hedefimiz üst sıraları zorlamak. Sonu ne olur bilmiyoruz ama biz çalışacağız. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Ligde her hafta sıralama değişiyor. Bir takım bizi zorlar diyemem. Bütün takımlar birbirini zorluyor. Şu an üst sırada bulunan 3-4 takımın avantajlı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Süper Lig'e çıkmaları halinde başarılı olacaklarına inandığını aktaran İbrahim Halil, "Süper Lig'in seviyesini daha önceden biliyorum. Gittikçe seviyenin yükseldiğini ve çekişmenin zorlaştığını söyleyebilirim. Çünkü daha fazla kaliteli yabancı futbolcu gelmeye başladı. İstanbulspor, Süper Lig'e hazır mı? Bence hazır. Çünkü takım birbirini iyi tanıyan oyunculardan oluşuyor. Birkaç takviye ile Süper Lig'e hazırız." şeklinde konuştu.Bu sezon İstanbulspor'un ligde attığı 27 golün 9'una imza atan İbrahim Halil Çolak, gol krallığı yarışı hakkında ise şunları kaydetti:"Gol krallığında iddialı değilim. Takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum, önemli olmaya çalışıyorum. Önemli olan takımın iyi olması, takım iyi olunca tüm oyuncular ön plana çıkıyor. Gol krallığı bireysel bakınca güzel olabilir ama hedefim şu an için bu değil."İstanbulspor'daki performansıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki forvet, futbol hayatındaki en olgun dönemini yaşadığını aktardı.Hollanda'da Go Ahead Eagles, Süper Lig'de de Kasımpaşa ve Teleset Mobilya Akhisarspor formalarını giyen İbrahim Halil, "Daha da olgunlaştım. Futbolun içinde çok şey yaşadım. Hollanda'da başladım, buraya geldim. Burada birkaç sene bocaladım ama şimdi daha olgunlaştım. Hoca ve takımla daha iyi anlaşıyorum. İyi bir dönem geçiriyorum. Ortam çok güzel, kendimi rahat hissediyorum. Bir futbolcu kendini rahat hissedince performansı da artıyor." şeklinde konuştu.2. Lig ile 1. Lig'i de kıyaslayan İbrahim Halil Çolak, "İkinci ligde daha fazla temas var. Birinci lig ise taktik açısından ön plana çıkıyor, sana daha fazla alan bırakıyorlar, üçüncü bölgeye gelince tabii alan azalıyor, o bölgede ise daha fazla zeka gerekiyor." ifadelerini kullandı.