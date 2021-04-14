İstanbulspor'dan Süper Lig açıklaması

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Balıkesirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'dan Süper Lig açıklaması
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14 Nisan 2021 23:17
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Balıkesirspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Saffet Akbaş maçın bu kadar zor geçeceğini tahmin etmediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarım saatinin kendileri açısından iyi geçtiğini aktaran Akbaş, "İkinci yarı 65. dakikada bir gol yedik, kötü yakalandık ve penaltıyla rakibimiz beraberliği yakaladı. Takımımız son dakikaya kadar pes etmedi ve uzatmalarda gol bulduk. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim, galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk ikiye girersek mutlu olacağız, giremesek de play-off turunda yukarıya çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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