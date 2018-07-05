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İstanbulspor'dan Lille'e transfer oluyor

Ligue 1 ekiplerinden Lille, İstanbulspor'dan genç savunmacı Mehmet Zeki Çelik ile sözleşme imzalayacak.

Kaynak: beIN Sports
İstanbulspor'dan Lille'e transfer oluyor
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05 Temmuz 2018 17:08
İstanbulspor'un başarılı isimlerinden Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'e transfer oluyor. İsmi üç büyüklerle de birlikte anılan 21 yaşındaki sağ bek, Lille ile prensip anlaşmasına vardı.

Sağlık kontrolleri için Fransa'ya giden Zeki Çelik, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Genç savunma oyuncusunun adı zaman zaman Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Mehmet Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 38 resmi maçta 3 gole imza attı.

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