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İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Kaynak: Sporx.com
İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
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01 Ağustos 2018 18:29
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Başkan Ali Koç, İstanbulsporlu yöneticileri makamında ağırladı.

İki kulüp başkanının yanı sıra Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile İstanbulspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yurttaş ve Bayram Saral hazır bulundu.

Ziyarette başkanlar birbirlerine forma hediye etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarıalioğlu'na hediye ettiği formanın üzerine "Sevgili Başkan, yeni sezonda İstanbulspor'un yolu açık, şansı bol olsun. Kalpler Beraber" yazarak imza attı.



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