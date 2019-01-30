İstanbulspor'dan 2 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fenerbahçe'den Uygar Mert Zeybek ve Göztepe'den Muhammed Enes Durmuş'u kadrosuna kattı.Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Uygar Mert ile 3,5, Muhammed Enes ile de 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Uygar Mert, sezonun ilk yarısında hiçbir resmi müsabakada forma giymedi. İlk yarıyı Gazişehir Gaziantep'te kiralık olarak geçiren Muhammed Enes ise lig ve kupada toplam 7 maça çıktı.