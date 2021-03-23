İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi bitti

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Haber; AA
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İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi bitti
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23 Mart 2021 14:20
TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Ligde 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, son 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, 2019-2020 sezonunun devre arasında yeniden göreve getirilmişti. 



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