TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.
Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.
Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.