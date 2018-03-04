Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı İstanbulspor ile Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 18. dakikada Mert Nobre'nin golüyle öne geçen Erzurumspor'a 33'te penaltıdan Muhammet Demirci yanıt verdi. 53'te Erhan Çelenk, Erzurumspor'u yeniden üstünlüğe taşırken, maçın skorunu 70'te İstanbulspor'dan Aldin Cajic belirledi.Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor 39 puana yükseldi, Adana Demir maçının ardından yeni bir kayıp daha yaşadı. Erzurumspor 34 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek