  •  
    G.Saray'ın HEDEFİ için Wolfsburg'tan açıklama
  •  
    Valbuena'ya talip çıktı: "Anlaşma uzak değil!"
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean gelen o imzalar
  •  
    Ersun Yanal'dan Koç ve Fenerbahçe açıklaması
  •  
    Ali Koç'un listesinde yer alan 10 teknik direktör!

İstanbulspor'a Süper Lig yolunda bir engel daha

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı İstanbulspor ile Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Erzurumspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
İstanbulspor'a Süper Lig yolunda bir engel daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2018 15:00
İstanbulspor - Erzurumspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı İstanbulspor ile Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 18. dakikada Mert Nobre'nin golüyle öne geçen Erzurumspor'a 33'te penaltıdan Muhammet Demirci yanıt verdi. 53'te Erhan Çelenk, Erzurumspor'u yeniden üstünlüğe taşırken, maçın skorunu 70'te İstanbulspor'dan Aldin Cajic belirledi.

Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor 39 puana yükseldi, Adana Demir maçının ardından yeni bir kayıp daha yaşadı. Erzurumspor 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için