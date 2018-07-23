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İstanbulspor'a Kamerunlu savunmacı

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Kamerunlu savunma oyuncusu Patrick Etoga'yı aldı

Kaynak: AA
İstanbulspor'a Kamerunlu savunmacı
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23 Temmuz 2018 15:11
 Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Kamerunlu savunma oyuncusu Patrick Etoga'yı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



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