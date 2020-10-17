İstanbulspor zirveyi bırakmıyor

TFF 1. Lig'de 5. haftaya averajla lider giren İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İstanbulspor zirveyi bırakmıyor
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17 Ekim 2020 15:29
TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, Yılport Samsunspor'a konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

İstanbulspor karşılaşmanın 53. ve 57. dakikada Eduard Rroca'nın attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçti. İstanbul ekibi, 90+1'de Kamal Issah'la bir kez daha ağları havalandırdı ve mücadele 3-0 sonuçlandı.

Haftaya averajla lider giren İstanbulspor, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, bir mağlubiyet aldı ve bu maçla birlikte 12 puana ulaşıp liderliğini korudu.

2 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan ev sahibi Yılport Samsunspor ise aldığı ilk mağlubiyetle birlikte 8 puanla 6. sırada yer aldı.

 

 

 



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