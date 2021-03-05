İstanbulspor, zirve yarışında yara aldı!

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Keçiörengücü'nü konuk etti.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra puan kaybeden İstanbulspor, 47 puanla 3. sırada yer aldı. Beraberlik serisi 3 maça çıkan Keçiörengücü, 40 puanla 8. sırada yer aldı.
İstanbulspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra puan kaybeden İstanbulspor, 47 puanla 3. sırada yer aldı. Beraberlik serisi 3 maça çıkan Keçiörengücü, 40 puanla 8. sırada yer aldı.
İstanbulspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.