İstanbulspor yeni teknik adamını açıkladı

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Hakan Yakın'ı göreve getirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İstanbulspor yeni teknik adamını açıkladı
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16 Ekim 2023 18:11
Son güncelleme 16 Ekim 2023 18:18
Süper Lig ekibi İstanbulspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Yakın'ı göreve getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın.'' ifadeleri kullanıldı. 

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR 

Daha önce Zug 94, St. Gallen ve Grasshoppers takımlarını çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam son olarak FC Schaffhausen takımını çalıştırmıştı. İsviçre 2. lig ekibinde 29 karşılaşmaya çıkan Türk asıllı İsviçreli antrenör, 1.14 puan ortalaması yakaladı.



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