İstanbulspor yeni teknik adamını açıkladı

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Yakın'ı göreve getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın.'' ifadeleri kullanıldı.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Daha önce Zug 94, St. Gallen ve Grasshoppers takımlarını çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam son olarak FC Schaffhausen takımını çalıştırmıştı. İsviçre 2. lig ekibinde 29 karşılaşmaya çıkan Türk asıllı İsviçreli antrenör, 1.14 puan ortalaması yakaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın.'' ifadeleri kullanıldı.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Daha önce Zug 94, St. Gallen ve Grasshoppers takımlarını çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam son olarak FC Schaffhausen takımını çalıştırmıştı. İsviçre 2. lig ekibinde 29 karşılaşmaya çıkan Türk asıllı İsviçreli antrenör, 1.14 puan ortalaması yakaladı.