İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Cem Bağcı oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Cem Bağcı getirildi.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük için Cem Bağcı ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Cem Bağcı getirildi.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük için Cem Bağcı ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



