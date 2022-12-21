İstanbulspor'un belalısı: Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için İstanbulspor, 2 maçta attığı 5 golle Türkiye kariyerinde ağlarını en çok sarstığı rakip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'un belalısı: Batshuayi
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21 Aralık 2022 12:04
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ligde 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında da hat-trick yapmıştı. Michy Batshuayi, dün de Sarı-Siyahlılar'ın kabusu oldu. 29 yaşındaki golcü, 34 ve 54. dakikalarda ağları sarstı.

AĞLARINI EN ÇOK SARSTIĞI RAKİP

Batshuayi için İstanbulspor, 2 maçta attığı 5 golle Türkiye kariyerinde ağlarını en çok sarstığı rakip oldu.

"TRABZONSPOR'U DA YENMEK İSTİYORUZ"

Yıldız futbolcu 90 dakikanın ardından verdiği demçte, "Defansif ve ofansif anlamda iyi oynadık. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Trabzon deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

 
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