Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ligde 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında da hat-trick yapmıştı. Michy Batshuayi, dün de Sarı-Siyahlılar'ın kabusu oldu. 29 yaşındaki golcü, 34 ve 54. dakikalarda ağları sarstı.
AĞLARINI EN ÇOK SARSTIĞI RAKİP
Batshuayi için İstanbulspor, 2 maçta attığı 5 golle Türkiye kariyerinde ağlarını en çok sarstığı rakip oldu.
"TRABZONSPOR'U DA YENMEK İSTİYORUZ"
Yıldız futbolcu 90 dakikanın ardından verdiği demçte, "Defansif ve ofansif anlamda iyi oynadık. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Trabzon deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AĞLARINI EN ÇOK SARSTIĞI RAKİP
Batshuayi için İstanbulspor, 2 maçta attığı 5 golle Türkiye kariyerinde ağlarını en çok sarstığı rakip oldu.
"TRABZONSPOR'U DA YENMEK İSTİYORUZ"
Yıldız futbolcu 90 dakikanın ardından verdiği demçte, "Defansif ve ofansif anlamda iyi oynadık. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Trabzon deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.