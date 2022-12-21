Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ligde 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında da hat-trick yapmıştı. Michy Batshuayi, dün de Sarı-Siyahlılar'ın kabusu oldu. 29 yaşındaki golcü, 34 ve 54. dakikalarda ağları sarstı.Batshuayi için İstanbulspor, 2 maçta attığı 5 golle Türkiye kariyerinde ağlarını en çok sarstığı rakip oldu.Yıldız futbolcu 90 dakikanın ardından verdiği demçte,ifadelerini kullandı.