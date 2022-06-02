İstanbulspor'un 17 yıllık hasreti bitti!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.



Türkiye'nin en üst düzey futbol ligine 2004-2005 sezonunda veda eden sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 3 sezon 1. Lig'de yer aldıktan sonra TFF 2. Lig'e düştü. Burada da 2 sezon kalabilen İstanbul temsilcisi, 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele etti. 2014-2015 sezonunun ardından TFF 2. Lig'e yükselen İstanbulspor, 2 sezon sonra da TFF 1. Lig'e çıktı.



2016-2017 sezonundan bu yana TFF 1. Lig'de yer alan sarı-siyahlılar, 5 sezonluk mücadelenin ardından play-off'lar sonucu Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de yer alan İstanbulspor, 17 yıllık hasretini bitirdi.



1926'da kurulan İstanbulspor, 2022-2023 sezonuyla tarihinde Süper Lig'de 24. kez yer alacak.





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