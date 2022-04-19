İstanbulspor umutlu: 'Önümüzde daha önemli maçlar var'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altaş Denizlispor'a 4-3 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Bugün sadece 3 puan kaybettiklerini anlatan Dalgıç, "Biz play-off içinde kalacağımızı biliyoruz. Önümüzde bundan sonra daha önemli maçlar var. Bu maçı bir kayıp olarak görmüyoruz. Yani oyunu kaybetmiş değiliz, sadece burada 3 puan bıraktık. Denizlispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.





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