İstanbulspor umutlu: "Önümüzde daha önemli maçlar var"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altaş Denizlispor'a 4-3 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor umutlu: 'Önümüzde daha önemli maçlar var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2022 20:50
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altaş Denizlispor'a 4-3 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Bugün sadece 3 puan kaybettiklerini anlatan Dalgıç, "Biz play-off içinde kalacağımızı biliyoruz. Önümüzde bundan sonra daha önemli maçlar var. Bu maçı bir kayıp olarak görmüyoruz. Yani oyunu kaybetmiş değiliz, sadece burada 3 puan bıraktık. Denizlispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ