İstanbulspor - Trabzonspor: 11'ler

Süper Lig hasreti bugün sona eriyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'la birlikte 2022-2023 sezonunun açılışını yapacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Süper Lig daha yüksek oranlarla dönüyor! Yeni sezonda tüm Süper Lig maçlarında %7 ekstra kazanç, sadece Mahallenin Güzel Bayisi veTrabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Ferhat, Melih, Jetmir Topalli, İbrahim, AbazajUğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, CorneliusTFF 1. Lig finalinde Bandırmaspor'u yenerek play-off şampiyonu olan İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e adım atmıştı.Kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sezona başlayan sarı siyahlı ekip bu sezon ligde kalmak adına ciddi bir sınav verecek.Süper Lig'e bu sezon yeniden adım atan İstanbulspor ile Trabzonspor, en son 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.Trabzonspor'un şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen sezondan bu yana İstanbul takımlarına mağlup olmamasıyla biliniyor.Deneyimli teknik adam Trabzonspor'un başına geçtikten sonra İstanbul takımlarıyla oynadığı 11 lig maçından sadece birini kaybetti. Geçen sezon ligin son haftasında Trabzonspor'un şampiyon ünvanını resmen aldıktan sonra oynanan mücadelede Başakşehir Trabzonspor'u mağlup etmişti.