İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2019 18:39
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 13. sırada tamamlayan İstanbulspor'da, Fırat Gül ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

İstanbulspor'da mart ayında göreve getirilen Fırat Gül'ün, 2019-2020 sezonu öncesi haziranda sözleşmesi uzatılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için