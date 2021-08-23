İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırdı

İstanbulspor Kulübü, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



