İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırdı

İstanbulspor Kulübü, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırdı
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23 Ağustos 2021 15:43
İstanbulspor Kulübü, teknik direktör Cem Bağcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cem Bağcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cem Bağcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.


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