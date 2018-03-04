Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, 2 puan kaybettiklerini ancak play-off için yollarına devam ettiklerini söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Maçlar devam ediyor, play-off yolunda devam edeceğiz. Sonuna kadar bırakmayacağız." dedi.İlk yarıda ve ikinci yarının başında geriye düştüklerini hatırlatan Tamer Avcı, şöyle konuştu:"İlk yarıda nizami bir gol attık, hakem göremedi. İkinci yarı yeniden öne geçtiler, yine oyunda dengeyi yakaladık. İki takım da kazanmak istiyordu. Dört tane net fırsat yakaladık, atamadık. Puan kaybettik ama daha oynayacağımız maçlar var, play-off yolunda devam edeceğiz. Sonuna kadar bırakmayacağız."Maç kadrosunda yer almayan Halil Çolak'ın durumu hakkında da bilgi veren Avcı, "Halil sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5-6 hafta aramızdan ayrı kalacak, belki daha erken de dönebilir." ifadesini kullandı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise karşılaşma hakkında şunları kaydetti:"Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. İkinci yarıda tekrar öne geçtik, sonrasında rakip üstümüze müthiş geldi. Önemli olan deplasmandan 3 puan almaktı, onu alamadık ama 1 puan da önemliydi. Şimdi Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Taraftarımız da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve bizi destekledi, onlara teşekkür ediyoruz."