İstanbulspor, Süper Lig için iddialı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Süper Lig'e çıkma yarışında üst seviyedeki rakipleri kadar iddialı olduklarını söyledi.



Ligde oynadığı 25 maçta elde ettiği 47 puanla lider GZT Giresunspor'un 6 puan gerisinde 3. sırada yer alan sarı-siyahlı takımın teknik sorumlusu Çıkırıkçı ile futbolcu Eslem Öztürk, AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



İstanbulspor'un sezonun geride kalan bölümünde ortaya koyduğu performansı değerlendiren Orhan Çıkırıkçı, "Ligin ilk yarısını iyi bitirdik. İkinci yarıya galibiyetlerle başladık ancak daha sonra üst üste 3 maç kaybettik. Tekrar toparlandık ve şu anda hedefin içindeyiz. Ligin boyu da kısaldı. Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve orada kalıcı olmak. İnşallah bunu başarırız." ifadelerini kullandı.



Kaliteli oyuncuların yer aldığı genç bir takıma sahip olduklarını belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Biz de diğer takımlar kadar iddialıyız. Sonuçta bu işi buraya kadar getirdik. Çok iyi çalışıyoruz. Oyuncularımız ellerinden geleni yapıyorlar ve bunun sonucunu da sahada alıyorlar. İnşallah böyle devam ederiz. Bu lig çok farklı ve daha mücadeleci bir lig. Favori gösterilen takımların çok puan kaybettiği bir lig. Son ana kadar kimin ne yapacağını kestirmek biraz zor. Herkes herkesi yenebilir." diye görüş belirtti.



- "Çok zevkli bir maç olacağı kanısındayım"



Orhan Çıkırıkçı, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları maçın çekişmeli geçeceğini aktardı.



Adana Demirspor'un 2 puan önünde bulunduklarını ifade eden Çıkırıkçı, "Adana Demirspor, yine hoca değişikliğine gitti. Teknik direktörlüğe Samet Aybaba geldi. Kadrolarına baktığımızda devre arasında 1-2 oyuncu aldılar. Samet hocayla bir çıkış yakaladılar. Biz de iyi durumdayız. Çok zevkli bir maç olacağı kanısındayım. Saha da buna müsait. Yeni sahada oynayacağız. İnşallah planladıklarımızı sahaya yansıtır ve oradan puan ya da puanlarla ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.



- "VAR'ın olmaması sıkıntı"



TFF 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmamasından yakınan Orhan Çıkırıkçı, şu görüşleri paylaştı:



"VAR'ın olmaması kesinlikle sıkıntı. Her konuda hakemlerle ters düşüyoruz. Bize göre doğru olan, onlara göre yanlış oluyor. Onlara göre doğru olan bize yanlış geliyor. Devamlı bir karmaşa var. VAR olsaydı bazı pozisyonların önüne geçilebilirdi. VAR'ın gelmesinden yanayım. İnşallah gelecek sezondan itibaren VAR uygulanmaya başlar."



- "Kaliteli yabancı gelsin"



Türkiye'de altyapılara önem verilmediğini belirten Orhan Çıkırıkçı, yabancı oyuncu konusunda ise kalitenin ön planda tutulması gerektiğini aktardı.



Türk kulüplerinin transferde büyük harcamalar yapmasına rağmen Avrupa kupalarında başarısız olmalarından üzüntü duyduğunu dile getiren Çıkırıkçı, şunları söyledi:



"Ben kaliteli yabancı oyuncuya karşı değilim. Kaliteli yabancı gelsin. Ancak buradakilerden daha düşük kalitedeki oyunculara bu kadar para vermek biraz da canımı acıtıyor. Paramız yurt dışına gidiyor. Bunun karşılığında Türkiye'de ya bir ya da iki kupa alıyorsun, Avrupa'da başarısız oluyorsun ve evine dönüyorsun. Sonra ligimizi hiçbir tarafa satamıyoruz. Bu konuda gerçekten sorunlarımız var. Altyapılara daha fazla önem vermek lazım. Federasyonun altyapılara çok büyük destek vermesi gerek. Maalesef altyapılara çok az destek veriliyor."



Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de birçok takımda yaşanan teknik direktör değişiklikleriyle ilgili de görüşlerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Bu, maalesef Türkiye'nin acısı. Türkiye'de her şey başarıya endeksli. Futbolda fatura ilk olarak teknik direktöre kesiliyor. En kolay hocayı harcayabilirsiniz, onu gönderebilirsiniz. Bu, hep böyle devam edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Ülkemizden de 10 bin kişinin dışarıda oynamasını isterim"



Daha fazla Türk futbolcunun Avrupa'da boy göstermesini çok istediğini belirten Orhan Çıkırıkçı, şunları kaydetti:



"Futbolcularımızın Avrupa'da boy göstermelerini çok isterim. Çünkü yurtdışında bir Türk oyuncuyu billboardlarda gördüğüm zaman benim çok hoşuma gidiyor. Mesut Özil'e herkes kızsa da ben Almanya'ya gidip onu gördüğümde çok hoşuma gidiyordu. Bir Türk oyuncunun reklamlara çıkması çok güzel. İnşallah böyle oyuncuların sayısı çok artar. Bizim hedefimizin bu olması lazım. Eğer Brezilya'dan 20 bin kişi dışarıda oynuyorsa ülkemizden de 10 bin kişinin dışarıda oynamasını isterim. Bırakın 10 bin kişiyi, parmakla sayılacak kadar az oyuncumuz oynuyor. Onları getirmek için de çaba sarf ediyoruz. Onu da anlamış değilim. Önce gitmesi için uğraşıyoruz sonra da gelmesi için mücadele ediyoruz. Bırakın orada kalsınlar, mücadele etsinler. Brezilya bundan iyi bir para kazanıyor, belki biz de kazanırız. Belki daha sonra antrenörlerimizi göndeririz. Bunu böyle düşünmek lazım. Yoksa öbür türlü yine evimizde birbirimizle kavga edeceğiz. Böyle devam edip gidecek gibi geliyor bana."



- Eslem Öztürk: "Ligin en iyi oynayan takımıyız"



İstanbulspor'un orta saha oyuncusu Eslem Öztürk, TFF 1. Lig'in en iyi futbol oynayan takımı olduklarını savundu.



Bu sezon beklentilerin üstünde bir performans sergilediklerini belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Ligin en iyi oynayan takımıyız. İddialıyız. Güzel galibiyetler aldık. Şu an sıralamada üçüncüyüz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu hafta da zorlu bir maçımız var. Adana Demirspor maçını da kazanarak bu serüveni devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, umarım bunu başarırız." şeklinde konuştu.



Performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Eslem, "Sezona iyi başladım. Güzel bir çıkış yakaladım. Ancak Yılport Samsunspor maçında sakatlık geçirdim ve 10 hafta sahalarda olamadım. Sonradan iyi toparlandım ve kadroya dahil oldum. İki hafta önce de bir gol attım. Kendimi iyi hissediyorum, umarım takımıma katkı vermeye devam ederim." diye görüş belirtti.



Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2017'den bu yana sarı-siyahlı takımda forma giyen Eslem Öztürk, kariyer hedefiyle ilgili, "Önce İstanbulspor ile şampiyon olmak ve Süper Lig'de yola devam etmek istiyorum. Daha sonra nasip olursa büyük takımlarda oynamayı ve Avrupa yolculuğunu kim istemez. Her genç oyuncu gibi ben de istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.