İstanbulspor, Süper Lig aşkına kazandı!

TFF 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Menemenspor'u ağırladı.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Onur Ergün, 53. dakikada Mirkan Aydın, 77. dakikada İbrahim Yılmaz ve 80. dakikada Eslem Öztürk kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını üst üste 3. maçını kazanan ve puanını 57'ye yükselten İstanbulspor, 4. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilen Menemenspor ise 31 puanla 15. sırada yer buldu.
İstanbulspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Menemenspor ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Onur Ergün, 53. dakikada Mirkan Aydın, 77. dakikada İbrahim Yılmaz ve 80. dakikada Eslem Öztürk kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını üst üste 3. maçını kazanan ve puanını 57'ye yükselten İstanbulspor, 4. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilen Menemenspor ise 31 puanla 15. sırada yer buldu.
İstanbulspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Menemenspor ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.