İstanbulspor, seri bozmaya devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, son 5 maçını kazanan lider Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, seri bozmaya devam ediyor!
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15 Ocak 2022 18:08
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor'a konuk oldu. İstanbul derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

İstanbulspor'a galibiyeti 68. dakikada İbrahim Yılmaz, attığı penaltı golüyle getirdi.

5 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Ümraniyespor'u yenen İstanbulspor, geçen hafta da Manisa FK'nın 6 maçlık yenilmeme serisini bozmuştu.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 33 puanla 6. sırada yer aldı. 5 maölık galibiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 42 puanla 1. sırada (maç fazlasıyla) konumlandı.

Gelecek hafta Ümraniyespor, Menemenspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Altınordu iel karşılaşacak. 

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