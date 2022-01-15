Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor'a konuk oldu. İstanbul derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İstanbulspor'a galibiyeti 68. dakikada İbrahim Yılmaz, attığı penaltı golüyle getirdi.
5 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Ümraniyespor'u yenen İstanbulspor, geçen hafta da Manisa FK'nın 6 maçlık yenilmeme serisini bozmuştu.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 33 puanla 6. sırada yer aldı. 5 maölık galibiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 42 puanla 1. sırada (maç fazlasıyla) konumlandı.
Gelecek hafta Ümraniyespor, Menemenspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Altınordu iel karşılaşacak.
İstanbulspor'a galibiyeti 68. dakikada İbrahim Yılmaz, attığı penaltı golüyle getirdi.
5 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Ümraniyespor'u yenen İstanbulspor, geçen hafta da Manisa FK'nın 6 maçlık yenilmeme serisini bozmuştu.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 33 puanla 6. sırada yer aldı. 5 maölık galibiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 42 puanla 1. sırada (maç fazlasıyla) konumlandı.
Gelecek hafta Ümraniyespor, Menemenspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Altınordu iel karşılaşacak.