Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor'a konuk oldu. İstanbul derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.



İstanbulspor'a galibiyeti 68. dakikada İbrahim Yılmaz, attığı penaltı golüyle getirdi.



5 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Ümraniyespor'u yenen İstanbulspor, geçen hafta da Manisa FK'nın 6 maçlık yenilmeme serisini bozmuştu.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 33 puanla 6. sırada yer aldı. 5 maölık galibiyet serisi sona eren Ümraniyespor ise 42 puanla 1. sırada (maç fazlasıyla) konumlandı.



Gelecek hafta Ümraniyespor, Menemenspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Altınordu iel karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO