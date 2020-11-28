İstanbulspor liderlik fırsatını kaçırdı

TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin takımı İstanbulspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibinin golünü 17. dakikada Berkay Görmez kaydetti. Giresunspor uzatmalarda Eren Tozlu ile beraberliği buldu



Giresunspor'da 55. dakikada kırmızı kart gören Sergio Antonio Da Luiz Junior, takımını uzun süre 10 kişi bıraktı



Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor 18 puana çıkarken maç fazlasıyla liderlik şansını kaçırdı. Giresunspor ise 16 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak



