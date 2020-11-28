İstanbulspor liderlik fırsatını kaçırdı

TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Giresunspor berabere kaldı

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor liderlik fırsatını kaçırdı
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28 Kasım 2020 17:57
TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin takımı İstanbulspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibinin golünü 17. dakikada Berkay Görmez kaydetti. Giresunspor uzatmalarda Eren Tozlu ile beraberliği buldu

Giresunspor'da 55. dakikada kırmızı kart gören Sergio Antonio Da Luiz Junior, takımını uzun süre 10 kişi bıraktı

Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor 18 puana çıkarken maç fazlasıyla liderlik şansını kaçırdı. Giresunspor ise 16 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak



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