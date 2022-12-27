İstanbulspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 15. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 15. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
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