İstanbulspor, İzmir'de 90+6'da hayat buldu!

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Menemenspor, İstanbulspor'u konuk etti.



Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90+6. dakikada Onur Ergün attı. Menemenspor'un tek sayısını ise 16. dakikada Kamara kaydetti.



Ligde 4 maç aradan sonra kazanan İstanbulspor, puanını 21'e yükseltti ve 2 maç eksiğiyle 7. sırada yer aldı. 3 haftadır galibiyet alamayan Menemenspor ise 1 maç eksiğiyle 14 puanla 12. sırada yer buldu.



İstanbulspor, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Eskişehirspor deplasmanına gidecek.



