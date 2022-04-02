İstanbulspor ile Gençlerbirliği yenişemedi: 0-0

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında evinde İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor ile Gençlerbirliği yenişemedi: 0-0
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02 Nisan 2022 17:58
Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Mehmet Hüseyin Dalgıç'ın ekibi İstanbulspor ile Metin Diyadin'in yönettiği Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan mücadelede iki takımda gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten İstanbulspor, 4. sıraya basamakta yer alırken 35 puanlı Gençlerbirliği 14. sırada kaldı.

Play-off mücadelesini sürdüren İstanbulspor önümüzdeki hafta Menemenspor'a konuk olurken Gençlerbirliği, Ankara derbisinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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