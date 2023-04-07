İstanbulspor için kritik deplasman; Ankaragücü

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'un 24 puanı bulunuyor.
Ligde yaptığı 25 maçın 7'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 14'ünü yitiren MKE Ankaragücü ise 25 puana sahip.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, MKE Ankaragücü 2-1 kazanmıştı.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'un 24 puanı bulunuyor.
Ligde yaptığı 25 maçın 7'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 14'ünü yitiren MKE Ankaragücü ise 25 puana sahip.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, MKE Ankaragücü 2-1 kazanmıştı.
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