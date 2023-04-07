İstanbulspor için kritik deplasman; Ankaragücü

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
İstanbulspor için kritik deplasman; Ankaragücü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2023 13:31
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'un 24 puanı bulunuyor.

Ligde yaptığı 25 maçın 7'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 14'ünü yitiren MKE Ankaragücü ise 25 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, MKE Ankaragücü 2-1 kazanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery