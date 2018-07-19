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İstanbulspor, hazırlık maçında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig takımlarının karşı karşıya geldiği hazırlık maçında İstanbulspor, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
İstanbulspor, hazırlık maçında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti
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19 Temmuz 2018 20:57
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, hazırlık maçında aynı ligde mücadele eden Adanaspor'u 2-0 yendi. 

Karacasu beldesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmaya İstanbulspor Umut Kaya, Fatih Aydın, Patrick Atchom, Wellington Nascimento, Eslem Öztürk, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, Thabo Rakhale, Slavko Perovic, Muhammed Demirci ve Aldin Cajic 11'i ile çıktı.

Adanaspor ise sahada Hayrullah Mert Akyüz, Digao Longo, Onur Akbay, Renan Diniz, Göksu Alhas, Abdulkadir Özdemir, Kenan Karışık, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı, Eren Keleş ve Yener Arıca 11'i ile yer aldı.

İstanbul ekibi, 23. dakikada Muhammed Demirci'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da sahaya farklı kadrolarla çıktı.

İstanbulspor, mücadelenin 87. dakikasında Mehmet Yeşil'in attığı golle maçın sonucunu belirledi: 2-0

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