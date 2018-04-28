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İstanbulspor gol olup yağdı! Fark...

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yendi.

Kaynak: Sporx.com
İstanbulspor gol olup yağdı! Fark...
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28 Nisan 2018 17:27
İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip baştan sona üstün olduğu maçta Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

İstanbulspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ve 47. dakikada Aldin Cajic, 55. dakikada İbrahim Yılmaz, 73. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.

Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 49'a çıkarırken, Adanaspor 43 puanda kaldı.

Ligin son haftasında İstanbulspor deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise gelecek hafta sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.



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