İstanbulspor geri döndü, 3 puan geldi

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. İstanbulspor, geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.İstanbulspor'un gollerini 60. dakikada kendi kalesine Ferhat Görgülü, 64. dakikada İbrahim Yılmaz ve 80. dakikada Ali Dere kaydetti.Giresunspor'un golünü 19. dakikada penaltıdan Abiola Dauda attı.Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 10'a çıkarırken, Giresunspor 13 puanda kaldı.Giresunspor, ligin 10. haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek. İstanbulspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.