İstanbulspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gençlerbirliği deplasmanında kazandı

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi
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31 Ekim 2021 21:04
TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım İstanbulspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Jetmir Topalli ile 51'de Okan Erdoğan kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 14 puanda kalırken, 5 maç sonra kaybetti. İstanbulspor 13 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne konuk olacak. İstanbulspor sahasında Menemenspor'u ağırlayacak.


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