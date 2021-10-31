TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım İstanbulspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Jetmir Topalli ile 51'de Okan Erdoğan kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 14 puanda kalırken, 5 maç sonra kaybetti. İstanbulspor 13 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne konuk olacak. İstanbulspor sahasında Menemenspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım İstanbulspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Jetmir Topalli ile 51'de Okan Erdoğan kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 14 puanda kalırken, 5 maç sonra kaybetti. İstanbulspor 13 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne konuk olacak. İstanbulspor sahasında Menemenspor'u ağırlayacak.