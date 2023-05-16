İstanbulspor Galatasaray maçı İZLE (bein sports izle linki)

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze

Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.