Haber Tarihi: 16 Mayıs 2023 21:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 21:16

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz canlı izle

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç? Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de kritik mücadele olan maç ile ilgili sporseverlerde yakın takipte. Peki İstanbulspor Galatasaray mücadelesi saat kaçta hangi kanalda. İstanbulspor – Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbulspor Galatasaray mücadelesi şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar…

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz canlı izle
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Galatasaray'da Sacha Boey maçta süre alamayacak. Okan Buruk'un sağ bekte Léo Dubois'e görev vermesi bekleniyor. Tugay Kaan Numanoğlu müsabakada hakem olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? 
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
D.A.   İlk yarı sona erdi.
45'   GOL İPTAL! Galatasaray'ın attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45'   Pozisyonda bir ofsayt incelemesi var.
45'   Kerem'in yerden pasında ön direkte topla buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
45' GOL Galatasaray, Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
45'   Penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi.
45' GOL Galatasaray, Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
45'   PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Hakem, Tuncer Duhan Aksu'nun Rashica'ya yaptığı dokunuşun penaltı olduğunu belirtti ve beyaz noktayı gösterdi.
45'   NET FIRSAT! Icardi'nin pasında Rashica karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti. Sonrasında penaltı itirazlarında bulunda. Hakem pozisyonu VAR'dan inceliyor.
45'   Kerem'in kullandığı köşe vuruşunu Nelsson'dan önce Ba karşıladı.
45'   Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında savunma topu sektirdi. Mehmet Yeşil'in geri pası kornere gitti.
45'   Oliveria'nın derin pasında topa hareketlenen Dubois, Mahamadou Ba'yı geçemedi.
45'   İlk yarının sonuna en az 8 dakika ilave edildi.
45'   Eduart Rroca'nın sağ çaprazdan vuruşu yandan dışarı gitti.
44'   Maçta tempo bu bölümde düştü.
43'   Sergio Oliveira'nın yaptığı ortayı Icardi'den önce kaleci Jensen karşıladı.
42'   Dries Mertens'in doğrudan kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.
41'   Eduart Rroca, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
40'   Leo Dubois'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Eze'de kaldı.
39'   Şimdi oyun kaldığı yerden devam ediyor.
37'   Nelsson'un formasında kan vardı. Bu yüzden formasını değiştirdi.
36'   Emeka Eze ayağa kalktı. Nelsson'un tedavisi de tamamlandı. İki oyuncunun da başı sarıldı.
35'   Galatasaray yedek kulübesinde bir penaltı itirazı var.
34'   Oyun henüz başlamadı. Sakatlanan oyuncuların tedavileri sürüyor.
33'   İki oyuncunun da tedavisi saha içinde devam ediyor.
32'   Soldan kullanılan köşe vuruşunda karambolde Nelsson ve Eze yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi.
31'   Rashica'nın pasında topla buluşan Kerem ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.
30'   İlk yarım saat 0-0 eşitlikle sona erdi.
29'   Mertens'in son çizgiden dışarıya doğru çıkardığı topa Rashica vurmak istedi ama top kısa düşünce savunma topu uzaklaştırdı.
28'   Valon Ethemi'nin kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.
27'   Ethemi, Leo Dubois'in müdahalesiyle yerde kaldı. İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.
26'   Rashica'nın pasında Mertens bekletmeden Icardi'ye gönderdi ama savunma araya girdi.
25'   Tugay Kaan Numanoğlu'nun teçhizatında bir problem var. Oyun kısa süreliğine durdu.
24'   Eduart Rroca, Torreira'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ama top yine üstten auta gitti.
23'   Valon Ethemi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
22'   KAÇTI! Oliveria denemeye devam ediyor. Ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.
21'   Galatasaray'da cezalı Sacha Boey maçı tribünden takip ediyor.
20'   İstanbulspor ev sahibi olarak oynadığı son 3 lig maçında 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.
19'   Sergio Oliveira'nın ceza sahasına gönderdiği top kaleci Jensen'de kaldış.
18'   Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.
17'   Savunma arkasına gönderilen topu Demeaco Duhaney iyi kontrol etti karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
16'   Süper Lig'de bu sezon en fazla şutu direkten dönen takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekip 20 kere direklere takıldı.
15'   İlk 15 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.
14'   Milot Rashica'nın derin pasına Icardi hareketlendi ama istediği kontrolü yapamadı.
13'   Galatasaray baskısını arttırdı.
12'   DİREK! Galatasaray'da Rashica'nın ceza sahası dışından vuruşu direkten dışarı gitti.
12'   Emeka Eze'nin ceza sahasına kestiği topu Nelsson karşıladı.
11'   Galatasaray ilk bölümde önde baskını sürdürüyor. İstanbulspor kapandı.
10'   Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
10'   Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı ama savunma topu karşıladı.
9'   Savunma arkasına atılan topa Kerem hareketlendi. Onur'un müdahalesi var, korner.
8'   İstanbulspor'un sağdan kazandığı köşe vuruşunu Muammer ortaladı ama Nelsson topu karşıladı.
7'   Sergio Oliveira'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş direk dibinden dışarı gitti.
6'   Kerem'in soldan yaptığı ortayı Icardi'den önce Okan Erdoğan karşıladı.
5'   Sergio Oliveira'nın arka direğe gönderdiği top doğrudan auta gitti.
4'   Leo Dubois'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top Mertens için hızlı, aut.
3'   İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya hafif bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.
2'   Mertens'in sol ayağıyla yaptığı orta savunmaya çarpıp kaleci David Jensen'de kaldı.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   İki takım futbolcuları seremoniye geldi.
M.Ö.   Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
M.Ö.   İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.
M.Ö.   Geride kalan 45 müsabakada Galatasaray 30, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.
M.Ö.   İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.
M.Ö.   Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.
M.Ö.   Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
M.Ö.   Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, maçta forma giyemeyecek.
M.Ö.   İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
M.Ö.   İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.
M.Ö.   Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.
M.Ö.   Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
M.Ö.   Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
 



İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak İstanbulspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Onur Ergün, Rroca, Lokilo, Eze, Ethemi

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

45 kez karşılaştılar


İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-Siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Deplasmanda 5 maç kayıp

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maç oynadı. Sarı-Kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Aslan 15 mücadelede 33 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cim Bom dış sahada en son Beşiktaş ile oynadı ve 3-1 yenildi.

13 maçta kalesini gole kapadı

Aslan, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 13 maçta da kalesini gole kapadı. Cim Bom, ayrıca attığı 69 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

Icardi, Kerem, Oliveira ve Rashica sınırda

Galatasaray'da Icardi, Kerem, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sacha Boey cezalı

Cim Bom'da, İstanbulspor müsabakası öncesi sakat futbolcu bulunmazken, geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey cezalı durumda. Genç oyuncunun yerine savunmanın sağında Dubois görev yapacak.

Okan Buruk ince eleyip sık dokuyor

Artık her maça final gözüyle bakan Galatasaray'da, teknik patron Okan Buruk da İstanbulspor sınavı öncesi ince eleyip sık dokuyor. Sahaya süreceği kadroyla ilgili yine bazı denemeler yapan başarılı çalıştırıcı, tercihini istikrardan yana kullanma kararı aldı.

Kadroyu bozmayacak

Kart cezalısı Boey'nin yerine Dubois'yı hazırlayan Buruk, ilk 11'de başka bir dokunuş yapmayı düşünmüyor. Başakşehir karşısında oyuna sonradan giren Zaniolo'nun performansını beğenmeyen Okan hoca, Icardi'nin arkasında Kerem, Mertens, Rashica üçlüsüne görev verecek. Son haftalarda sürekli değişen sol bekte de Kazımcan'a güvenen Buruk, böylece kazanan kadroyu İstanbulspor karşısında da bozmayacak.

İstanbulspor küme düşme hattının 7 puan üzerinde

Ligde 35 puan ve averajla 14. sırada yer alan İstanbulspor, son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda. Son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan toplayan İstanbul ekibi, ligin bitimine 5 hafta kala küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-Siyahlı ekip, kalan 5 haftadan biri olan 37'nci haftada da Gaziantep karşılaşmasından hükmen 3-0 galibiyetle ayrılacağı için kümede kalma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Siyahlı ekibin Galatasaray maçının ardından kalan fikstüründe sırasıyla Kasımpaşa (D), Adana Demirspor, Gaziantep FK (D), Ümraniyespor maçları bulunuyor.

Zirvedeki takımlara karşı dikkat çeken performans

İstanbulspor zirvedeki takımlara karşı performansıyla da dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Sarı-Siyahlılar, son dönemde Başakşehir'i 1-0 yenip, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak dikkat çekmeyi başardı.

Tek eksik Simon Deli

İstanbulspor'da Galatasaray karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-Siyahlı ekipte Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Simon Deli, cezası sebebiyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak. İstanbul ekibinde sakat oyuncu ise bulunmuyor.

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